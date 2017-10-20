В Петербурге перекроют сразу несколько улиц

В Петербурге вводятся новые ограничения движения транспорта, сообщают в ГАТИ и КРТИ.

С понедельника, 23 октября, по 21 декабря в связи с ремонтом фасада здания закрывается направление движения по Клинскому проспекту от Бронницкой улицы к Батайскому переулку, по Батайскому переулку от Клинского проспекта к Дойникову переулку и по Дойникову переулку от Батайского переулка к Бронницкой улице.

Кроме того, в связи с продолжением работ по прокладке электрокабеля с 22 октября по 10 ноября движение транспорта по Аптекарскому проспекту на участке от ул. Профессора Попова до набережной реки Карповки также будет ограничено.

Также продолжаются работы по реконструкции Каменного моста. С 23 октября по 1 декабря закрыто направление движения транспорта по Каменному мосту от Казанской улицы к Садовой улице На этот время будет ограничено движение по четной и нечетной сторонам набережной канала Грибоедова у Каменного моста.