Албин нашел новый способы отгонять бакланов от "Зенит-арены"

Футбольному клубу "Зенит" передадут рекомендации по привлечению орнитологов для защиты крыши стадиона "Зенит-арена" на Крестовском острове от бакланов-вредителей. Об этом депутату Заксобрания Петербурга Алексею Цивилеву сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

Ранее Цивилев направил обращение Албину с предложением создать специальные пернатые отряды для отпугивания бакланов от стадиона "Зенит-Арены". Парламентарий считает, что эти меры позволят эффективно защитить важный объект от птиц-вредителей и сохранить бюджетные средства. Единоросс считает, что специальные отряды сапсанов смогут отпугивать не только бакланами, но и чаек, а также других пернатых.

История с бакланами на "Зенит-арене" началась с интервью Игоря Албина изданию "Спорт день за днем". Он заявил, что именно птицы виноваты в протекающей крыше стадиона. После этого слова Албина о бакланах стали петербургским мемом.

В интернете активно шутят, говорят, что Албин сам придумал себе прозвище. У баклана с крыши "Зенит-арены" даже появился аккаунт в Twitter, а более 800 петербуржце подписали петицию о переименовании стадиона в "Баклан-арену".

В итоге Албин назвал свои слова о бакланах на крыше "Зенит-арены" шуткой. Однако спустя день вновь продолжил тему и обвинил в бедах нового стадиона корпорацию "Трансстрой", бывшего генерального подрядчика строительства.