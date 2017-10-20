  • 21 Октябрь 2017
USD 21.10.2017 57.5118 -0.0588
USD ММВБ 02:17 57.38860  
EUR 21.10.2017 67.8927 -0.0406
EUR ММВБ 02:17 67.7550  
Нефть($) 20.10.2017 57.89 +1.08
Нефть(p) 20.10.2017 3329.36 +58.77

Суд арестовал квартиру дочки Собянина в Петербурге

Автор:


© Фото: Интерфакс

Темы дня

Квартира Анны Собяниной арестована за долги.

Судебные приставы Петерубрга арестовали квартиру на Малой Конюшенной улице, которая принадлежит дочери мэра столицы Анне Собяниной, следует из расследования проекта "Инфометр" "Открытой России".

По информации ФНС, приставы арестовали квартиру в июле 2017 года на основании судебного приказа от 25 ноября 2016 года о взыскании налогов и сборов, но через месяц арест был снят, потому что власти не смогли найти должника.

"Можно предположить, что сумма взыскания намного меньше стоимости квартиры, поэтому добиться ее продажи в счет долгов было невозможно, а другого имущества у должника не нашлось, поэтому пристав и выбрал такую формулировку", — приводит "Инфометр" слова юриста Heads Consulting Александры Елизаровов.

По ее словам,  закрытие дела по статье, применяемой к должникам, у которых нет имущества, вызывает вопросы, поскольку у должника есть квартира, и пристав лично наложил на квартиру судебный запрет.

По данным Росреестра, Анна Собянина приобрела квартиру площадью 205 квадратных метра 18 октября 2011 года спустя две недели после своего 25-летия. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оценил ее в 116,6 млн рублей.

В пресс-службе московской мэрии сообщили, что Собянин не имеет никакого отношения к квартире своей дочери в Петербурге. «Анна замужем, проживает в Санкт-Петербурге. Сергей Собянин никакого отношения к их совместной квартире не имел и не имеет», — сказала тогда пресс-секретарь врио мэра Гульнара Пенькова.

До 2015 год Собянина владела долей в строительной компании «Фокус-Групп». В портфолио компании ФБК обнаружил зал переговоров президента России, дом приемов министерства обороны, блок станций правительственной международной связи и другие объекты в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийске, где работал Собянин. Заказы компания получала без конкурса, через субподряд, указывал ФБК.  

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.10.17
    Российские матрасы продолжают триумфальный парад в интернете
    20.10.17
    Экскурсии в ОАЭ – путешествие в настоящую сказку
    19.10.17
    Работа со счетчиками воды – занятие для профессионалов
    19.10.17
    Вагончик - готовое к эксплуатации сооружение для разных нужд
    18.10.17
    Купить дискеты? Еще возможно!
    11.10.17
    Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации
    10.10.17
    Почему так популярна услуга по доставке воды на дом?
    09.10.17
    Как найти поставщика средств бытовой химии

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram