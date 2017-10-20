Суд арестовал квартиру дочки Собянина в Петербурге

Судебные приставы Петерубрга арестовали квартиру на Малой Конюшенной улице, которая принадлежит дочери мэра столицы Анне Собяниной, следует из расследования проекта "Инфометр" "Открытой России".

По информации ФНС, приставы арестовали квартиру в июле 2017 года на основании судебного приказа от 25 ноября 2016 года о взыскании налогов и сборов, но через месяц арест был снят, потому что власти не смогли найти должника.

"Можно предположить, что сумма взыскания намного меньше стоимости квартиры, поэтому добиться ее продажи в счет долгов было невозможно, а другого имущества у должника не нашлось, поэтому пристав и выбрал такую формулировку", — приводит "Инфометр" слова юриста Heads Consulting Александры Елизаровов.

По ее словам, закрытие дела по статье, применяемой к должникам, у которых нет имущества, вызывает вопросы, поскольку у должника есть квартира, и пристав лично наложил на квартиру судебный запрет.

По данным Росреестра, Анна Собянина приобрела квартиру площадью 205 квадратных метра 18 октября 2011 года спустя две недели после своего 25-летия. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оценил ее в 116,6 млн рублей.

В пресс-службе московской мэрии сообщили, что Собянин не имеет никакого отношения к квартире своей дочери в Петербурге. «Анна замужем, проживает в Санкт-Петербурге. Сергей Собянин никакого отношения к их совместной квартире не имел и не имеет», — сказала тогда пресс-секретарь врио мэра Гульнара Пенькова.

До 2015 год Собянина владела долей в строительной компании «Фокус-Групп». В портфолио компании ФБК обнаружил зал переговоров президента России, дом приемов министерства обороны, блок станций правительственной международной связи и другие объекты в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийске, где работал Собянин. Заказы компания получала без конкурса, через субподряд, указывал ФБК.