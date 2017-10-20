МЧС предупредило Петербург о первых заморозках

В ближайшие выходные, 21 и 22 октября, в Петербурге и Ленобласти ожидаются первые заморозки, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 21 октября, температура в Петербурге опустится до -3 градусов. Днем в городе и области потеплеет лишь до +5 градусов. В воскресенья схожая погода сохранится.

Из-за перепада температур на дорогах возможна гололедица. Спасатели просят водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим на проезжей части.