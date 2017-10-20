В Петербурге вынесли приговор за расстрел бизнесмена с Софийской овощебазы

В пятницу, 20 октября, Петербургский городской суд огласил приговор по делу о расстреле бизнесмена Нодари Григолашвили, перевозившего крупную валюту с Софийской овощебазы в 2015 году.

Как сообщили в пресс-службе горсуда, виновными признаны Магомед Сайнораев, Ровшан Гусейнов и Рашид Шабишов. Шабишев и Гусейнов получили по 11 лет строгого режима, Сайнораев – 18 лет.

Выяснилось, что обвиняемые следили за коммерсантом, проводившим финансовые операции на территории овощебазы (ЗАО «Нарт») и постоянно имевшим при себе наличные деньги. В конце февраля 2015 года Григолашвили был расстрелян в подъезде дома на Малой Балканской. Его племянник получил ранение.

После произошедшего налетчики забрали 15 тыс. долларов и скрылись на Audi с белорусскими номерами.

Это не единственный случай стрельбы, связанный с овощебазой. Так, в конце июня прошлого года на Софийской овощебазе 43-летнему азербайджанцу выстрелили в лицо. Трагедия стала итогом конфликта между двумя мужчинами, произошедшем по адресу Софийская улица, 60.



Позднее был задержан 45-летний заказчик убийства, который является бизнесменом из Азербайджана, подробнее об это можно прочесть здесь.