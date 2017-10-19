В Петербурге состоится финал всероссийской акции по тестированию на ВИЧ

В пятницу, 20 октября, в Петербурге завершится всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию

В течение 3,5 месяцев через всю страну в составе регулярных поездов следовал специально оборудованный вагон, в котором все пассажиры поезда имели возможность пройти бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.

Вагон проследовал через 24 региона РФ, наиболее пораженных ВИЧ. В каждом городе вагон делал остановку на несколько дней, в течение которых пункт экспресс-тестирования перемещался на железнодорожный вокзал, где все жители и гости города имели возможность сдать тест на ВИЧ.

Акция началась 7 июля во Владивостоке и завершается 20 октября в Петербурге. Акция проводилась Минздравом РФ.