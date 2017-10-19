Поле "Зенит-арены" выкатят на зимовку после 20 декабря

Выкатное поле стадиона "Зенит-арена" вывезут из-под крыши стадиона после 20 декабря, сообщает "Фонтанка".

Издание сообщает, что "Оргкомитет Россия-2018" согласовал решение о демонтаже медиагородка, на место которого встанет поле арены. При этом снос временных сооружений запланирован с 1 декабря. Позже медиагородок соберут рядом с двухуровневым паркингом.

Ранее сообщалось, что медиагородок, который расположен в зоне выкатного поля "Зенит-арены", может быть демонтирован только после того, как FIFA объявит свои условия.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявлял, что прежде чем разбирать медиагородок, необходимо понять, где и как его необходимо будет собрать снова. Технические требования к его устройству на Кубок конфедераций и на чемпионат мира в следующем году отличаются друг от друга, но конкретных инструкций от FIFA еще не поступало.

Во время Кубка конфедераций медиагородок был расположен в месте, куда должно заезжать выкатное поле арены, что сделало это технически невозможным.