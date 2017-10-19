В 2020 году в «Пулково» появится топливозаправочный комплекс

Правительство Петербурга планирует в 2020 году ввести в эксплуатацию топливозаправочный комплекс в аэропорту «Пулково», передает АБН со ссылкой на комитет по инвестициям города.

Начало строительства намечено на 2019 год - такая дата указана в «дорожной карте» проекта. При этом ранее администрация города отменила распоряжение о планировке территории комплекса. Причиной стало заявление инвестора – ООО «Топливозаправочный комплекс Пулково».

В сентябре было получено новое распоряжение комитета по градостроительству и архитектуре. Новым подрядчиком, который будет заниматься проектно-изыскательными работами, станет ООО «Терра-Юг». Компания выбрана по итогам конкурсной процедуры.

Топливозаправочный комплекс должен обеспечить потребности «Пулково» в заправке самолетов топливом. Потребность в этом растет каждый год.