Издатель «Ведомостей» приостановил работу редакции в Петербурге

Издатель «Ведомостей» АО «Бизнес Ньюс Медиа» приостановил работу редакции в Петербурге, передает РБК со ссылкой на источники.

Последний выпуск региональных страниц выйдет в ближайшую пятницу. Гендиректор издательства Глеб Прозоров подтвердил эту информацию. По его словам, в прежнем виде петербургская полоса выходить больше не будет. Новый формат должна предоставить московская редакция, но сроки еще не называются.

Петербургская полоса заменяла полосу «Культура» в федеральном выпуске газеты.

Тираж петербургского выпуска «Ведомостей» ранее составлял 11,5 тыс. экземпляров. Газета выходит в России с 1999 года. Освещает экономические, финансовые, корпоративные и политические события.