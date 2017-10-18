Петербурженка родила четверню

Накануне утром, 17 октября, жительница Петербурга родила четырех младенцев, передает «Росбалт» со ссылкой на роддом № 17.

Женщина стала мамой трех девочек и мальчика. Младенцы были недоношены, в связи с чем врачи провели необходимые подготовительные и профилактические мероприятия.

Роды принимал лично главврач и 22 акушера. Сейчас жизни новорожденным уже ничто не угрожает.