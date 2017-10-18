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В Сочи пройдет 3-й этап молодежных робототехнических соревнований «Кубок РТК»

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© Фото: Кубок РТК - ЦНИИ РТК

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Заявки на участие подали 25 команд из девяти городов России, в том числе девять команд из Петербурга.

В четверг и пятницу, 19-20 октября, в Сочи, в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, состоится очередной этап ежегодных молодежных робототехнических соревнований «Кубок РТК», инициатором и организатором которых уже пятый год подряд выступает Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики города Петербурга.

Заявки на участие в соревнованиях «Кубок РТК» подали 25 команд из девяти городов России, в том числе девять команд из Петербурга. Нынешний сочинский этап молодежных робототехнических соревнований будет проведен в двух номинациях «Экстремал» (возраст участников – от 11 до 16 лет) и «Экстремал PRO» (возраст участников - от 17 лет и старше).

Уникальность соревнований «Кубок РТК» состоит в применении разработанного специалистами ЦНИИ РТК реконфигурируемого полигона, который, в зависимости от решаемых юными робототехниками научно-технических задач, позволяет менять виды препятствий. Участки полигона имитируют условия пересечённой местности и последствия катастроф, а также содержат задания на проверку режима автономной работы и характеристик манипулятора робота.

В соответствии с регламентом соревнований, робот должен за отведенное время пройти наибольшее количество участков полигона, выполняя поставленные задачи. Конфигурация полигона меняется каждые соревнования и становится известна командам в день соревнований. В номинациях «Экстремал» и«Экстремал Pro» робот находится вне зоны видимости оператора (участника соревнований), управление роботом осуществляется дистанционно, с использованием видео-зрения робота и установленной на нем измерительной аппаратуры.

Целями проводимых по инициативе ЦНИИ РТК молодежных робототехнических соревнований «Кубок РТК» являются стимулирование у школьников и студентов интереса к новаторским разработкам в области робототехники, поиск талантливых молодых кадров, создание условий для развития научно-технического творчества, а также интеграция робототехники с базовыми учебными дисциплинами.

Первые молодежные робототехнические соревнования «Кубок РТК» прошли при поддержке Министерства образования и науки России в 2013 году в рамках 5-го фестиваля «Мехатроника и робототехника» (2-4 октября, 2013, ВК «Ленэкспо», Петербург) и крупнейших международных форумов: «Российский промышленник» и «Петербургский инновационный форум». Тогда соревнования собрали на своей площадке молодежные команды Петербурга и Ленинградской области. С тех пор регулярно проводятся отборочные турниры и заключительные этапы соревнований, которые открыты для молодежных команд со всех регионов страны.

В 2017 году 1-й этап молодежных робототехнических соревнований «Кубок РТК» прошел в Москве в рамках фестиваля «РобоФест-2017» 15-16 марта с.г. 2-й этап был проведен в июле-августе 2017 года в рамках Всероссийского летнего робототехнического лагеря в поселке Лемболово Ленинградской области. После завершения соревнований в Сочи очередной этап «Кубка РТК» состоится 28-29 октября в Петербурге в рамках IV международного робототехнического фестиваля «Робофинист». Федеральный финал соревнований «Кубок РТК» в 2017 году пройдет в Москве 13-14 декабря в ходе ежегодной национальной выставки "Вузпромэкспо 2017".

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