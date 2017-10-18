Детсады и поликлиники Васильевского острова остались без отопления

В среду, 18 октября, почти пятьдесят детских учреждений в Василеостровском районе Петербурга остались без отопления. сообщает «Фонтанка».

Плановые работы компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», о которых стало известно раньше, временно лишили горячей воды не только жителей Васильевского острова, но и оставили без отопления местные детские сады.

Отключение тепла в детсадах продиктовано мерами безопасности. Также отопление на время отключили и в поликлиниках района, сообщает издание.

Испытания на Васильевском острове были перенесены с весны на октябрь в связи с работами по реконструкции тепломагистрали «Восточная», которые завершились в начале лета.