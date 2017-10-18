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В Париже художника Павленского отправили в психиатрическую больницу

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© Фото: НТВ

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Расследованием инцидента занимается прокуратура Парижа.

Российского художника и акциониста Петра Павленского, который в понедельник, 16 октября, поджег здание Банка Франции, перевели в психиатрический стационар полиции. Для этого с акциониста сняли арест,сообщает Le Parisien.

Его подруга Оксана Шалыгина остается в заключении по обвинению в намеренной порче имущества Банка Франции. Расследованием инцидента занимается прокуратура Парижа.

В середине января 2017 года Павленский покинул Россию и попросил убежище во Франции, вместе с ним его подруга и двое их детей. Художника обвиняют в избиении одного из актеров «Театра.doc», а также в попытке изнасилования актрисы Анастасии Слониной.

В отношение Павленского возбуждено уголовное дело об избиении. В апреле ему официально запретили выезд из страны из-за неоплаченного штрафа, хотя на тот момент Павленский уже был за рубежом.

В рамках акции "Угроза" Петр Павленский в ноябре 2015 года поджег дверь здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Мещанский районный суд Москвы приговорил Павленского за поджог двери к штрафу в полмиллиона рублей за повреждение объекта культурного наследия.

Павленский прославился после серии скандальных политических художественных акций. К примеру, в ноябре 2013 года он на Красной площади прибил свои гениталии к брусчатке рядом с Мавзолеем, а летом 2012 года, зашив себе рот, вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку Pussy Riot. Кроме того, голый Павленский кухонным ножом отрезал себе мочку уха в знак протеста против карательной психиатрии на крыше института имени Сербского в Москве.

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