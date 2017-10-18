  • 18 Октябрь 2017
USD 19.10.2017 57.2721 -0.0671
USD ММВБ 03:00 0  
EUR 19.10.2017 67.3577 -0.1019
EUR ММВБ 03:00  
Нефть($) 18.10.2017 58.07 0.09
Нефть(p) 18.10.2017 3325.79 +1.26

СПбГУ сможет самостоятельно присуждать ученые степени

Автор:


© Фото: my-uni.ru

Темы дня

Отныне это могут сделать несколько учебных заведений России.

Премьер-министр РФ  Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому несколько российских вузов смогут присуждать ученые степени самостоятельно. Такой документ появился на сайте правительства в среду, 18 октября. http://government.ru/docs/29675/

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, ряд других образовательных организаций высшего образования и научных организаций, удовлетворяющих определённым требованиям, наделены правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия», – говорится в постановлении правительства.

Ранее Медведев утвердил список из 19 вузов и 4 НИИ, которые получили право присуждать ученые степени. Среди тех, кто сможет утверждать кандидатов и докторов наук самостоятельно, – Объединенный институт ядерных исследований, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и другие.

Ранее стало известно, что СПбГУ сохранил свою позицию в ведущем рейтинге мировых вузов (World University Rankings). Он третий год подряд входит в ту же группу - с 401-го по 500-е место. СПбГУ пропустил вперед семь российских вузов, набрав 39,9 очка из ста по общим показателям. 47,3 балла эксперты поставили ему за преподавание, 29,8 – за исследовательскую работу, и оценив индекс цитирования на 31,5. Последний показатель единственный, по которому главный петербургский вуз обогнал МГУ.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.10.17
    Купить дискеты? Еще возможно!
    11.10.17
    Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации
    10.10.17
    Почему так популярна услуга по доставке воды на дом?
    09.10.17
    Как найти поставщика средств бытовой химии
    09.10.17
    Как и на что берут ипотеку в Москве?
    06.10.17
    Красное свадебное платье: вызов традициям
    06.10.17
    Выбираем саженцы кедра сибирского
    05.10.17
    Этапы покупки недвижимости в Испании

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram