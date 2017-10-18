СПбГУ сможет самостоятельно присуждать ученые степени

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому несколько российских вузов смогут присуждать ученые степени самостоятельно. Такой документ появился на сайте правительства в среду, 18 октября. http://government.ru/docs/29675/

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, ряд других образовательных организаций высшего образования и научных организаций, удовлетворяющих определённым требованиям, наделены правом самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия», – говорится в постановлении правительства.

Ранее Медведев утвердил список из 19 вузов и 4 НИИ, которые получили право присуждать ученые степени. Среди тех, кто сможет утверждать кандидатов и докторов наук самостоятельно, – Объединенный институт ядерных исследований, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН и другие.

Ранее стало известно, что СПбГУ сохранил свою позицию в ведущем рейтинге мировых вузов (World University Rankings). Он третий год подряд входит в ту же группу - с 401-го по 500-е место. СПбГУ пропустил вперед семь российских вузов, набрав 39,9 очка из ста по общим показателям. 47,3 балла эксперты поставили ему за преподавание, 29,8 – за исследовательскую работу, и оценив индекс цитирования на 31,5. Последний показатель единственный, по которому главный петербургский вуз обогнал МГУ.