В Петербурге скопились 7-бальные пробки

Утром в среду, 18 октября, в Петербурге скопились автомобильные заторы на 7 баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

К 9:00 утра оказались забиты многие магистрали: стоит Коломяжский проспект и Парашютная улица, а на проспекте Стачек движение оценивается в 9 баллов из 10.

Пробки образовались на Индустриальном проспекте и проспекте Большевиков. Схожая ситуация образовалась на Приморском проспекте.

Стоит проспект Строителей от Областной улицы до Колтушского шоссе. Длиной в три километра выросла пробка и на проспекте Энгельса (от Рашетовой улицы до Ланского шоссе). Этот участок можно преодолеть лишь за час.

Также стоит проспект Испытателей: от Серебристого бульвара до проспекта Энгельса придется ехать около 40 минут.