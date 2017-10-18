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Правительство в разы увеличит штрафы за браконьерство

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© Фото: riamo.ru

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Они коснутся ловли рыбы.

Размеры штрафов за незаконную добычу рыбы могут вырасти, передают Известия со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный Минсельхозом.

Согласно документу, за вылов некоторых видов обитателей водоемов браконьеры заплатят в 20 раз больше, чем это сейчас. Так, за одну кету, выловленную с нарушением закона, с браконьеров будет взиматься 2009 рублей, что в 3,5 раза больше, чем сейчас (580 рублей). Незаконная добыча севрюги (разновидность осетровых) обойдется в 70 тыс. рублей, то есть в 17 раз больше (сейчас платят 4,2 тыс. рублей), калуги (пресноводная рыба рода белуг) — свыше 269 тыс. рублей (в 21,5 раза больше, чем в настоящее время).

За один килограмм икры белуги браконьеры отдадут 82,2 тыс. рублей — в 9,8 раза больше (в настоящее время — 8,35 тыс. рублей). Кроме того, размер наказания за уничтожение морского котика составит 35,62 тыс. рублей — в три раза больше (сегодня — 13 тыс. рублей).

В настоящее время любительский вылов рыбы регулируется законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». К незаконной относится, например, добыча сетями, с помощью пневматического оружия, капканов, сомовников (специального приспособления для вылова сома). Не разрешается также вылавливать рыбу глушением, на подсечку, электроудочками.

По данным Росрыболовства, за 2016 год наложено более 411 млн рублей штрафов. Сумма исков, предъявленных за ущерб водным биоресурсам, составила более 80 млн рублей. Изъято более 700 тонн незаконно добытой рыбы. 

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