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УФАС оштрафует «Грузовичкоф» за нечестную рекламу

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© Фото: moigruz.ru

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Поводом послужил мелкий и нечитаемый шрифт.

Накануне, 17 октября, комиссия Петербургского УФАС России вынесла решение по рекламе компании «Грузовичкоф», которая распространялась с марта по апрель в вагонах метро, сообщают в антимонопольном ведомстве.

Поводом для разбирательства стала реклама, расклеенная в метро. На ней крупным шрифтом значилось: «Когда узнал, что у «Грузовичкоф» самые низкие цены!». А ниже пояснение: «По сравнению с ценовыми предложениями «Грузовичкоф» в 2016 году».

Фото: ГрузовичкоФ
 

В результате опроса было установлено, что абсолютное большинство граждан не может прочитать эту фразу даже с близкого расстояния. Теперь компании грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тыс. рублей.

При этом сам перевозчик остался не согласен с решением ведомства. В компании считают, что действующее законодательство никак не ограничивает рекламодателей в использовании критериев сравнения цен на свои услуги, передает АБН.

Ранее в компании заявляли, что с 5 июня эта реклама была убрана из всех мест распространения и на сегодняшний день уже не используется в рекламной компании бренда.

Как ранее сообщал «Санкт-Петерубрг.ру», жительница Северной столицы обратила внимание антимонопольного органа на рекламный баннер в метро. В марте-апреле этого года в вагонах подземки Петербурга распространялась реклама «Когда узнал, что у «ГрузовичкоФ самые низкие цены!» Заявительница посчитала, такая реклама является недостоверной и нарушает федеральный закон «О рекламе». 

Ранее «Санкт-Петерубрг.ру» сообщал о том, что клиентам службы такси «ТаксивичкоФ» приходится часами ждать свои заказы. Даже в тех случаях, когда такси этой компании заказывались за сутки, машины порой просто не приезжали к назначенному месту. До отдела контроля качества компании удавалось дозваниваться лишь немногим.

При этом в компании оправдывали это сложной дорожной ситуацией в городе.

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