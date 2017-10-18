Медведев утвердил расписание выходных дней в 2018 году

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году, сообщается на сайте правительства.

Выходные в конце декабря и начале января совпадут с новогодними каникулами и Рождеством Христовым. Поэтому россияне смогут в общей сложности отдохнуть десять дней на новогодние праздники. Кроме того, выходными для россиян будут три дня, совпадающие с празднованием Дня защитника отечества.

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В связи с Международным женским днем жителей России ждет четырехдневный отпуск до 11 марта. В майские праздники утверждено всего пять выходных дней. Короткие выходные приходятся на День России и День народного единства.