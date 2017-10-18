В Петербурге 18 октября ожидаются сильные порывы ветра

В среду, 18 октября, в Северной столице будет облачно. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Днем местами возможны небольшие дожди. Ветер днем ожидается западный, северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от +8 до +10 градусов. Атмосферное давление утром будет понижаться, а днем повышаться.