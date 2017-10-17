Ученые из России нашли в Арктике причину холодного лета 2017 года

Ученые Гидрометцентра России нашли объяснение аномально холодному лету нынешнего года. Причина этого обнаружилась в Арктике, сообщает АБН со ссылкой на публикацию в Environmental Research Letters

Исследователи считают, что дождливая холодная погода в европейской части РФ стала следствием сокращения площади льдов в Северном Ледовитом океане. Чем больше площадь, свободная ото льда, тем вероятнее вторжение холодного воздуха.

Ученые считают, что водная поверхность активно поглощает солнечную энергию и быстро прогревается. Излишки тепла и влаги при этом поступают в атмосферу. Воздушные потоки и крупные штормы перераспределяют их по всей территории Арктики, что, в свою очередь, приводит к изменениям энергетического баланса.

В исследовании говорится, что за последнее 10 лет площадь арктических ледников сократилась на 40%. В последнее время этот процесс лишь ускоряется.