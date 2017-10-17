Петербург накроют дожди и сильные порывы ветра

В среду, 18 октября, Северную столицу ожидают сильные порывы ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Петербургу.

Ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 12 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток будет варьироваться от +8 до +10 градусов.

Днем ожидаются небольшие дожди. Атмосферное давление ночью и утром будет понижаться, днем повышаться.

Как сообщалось ранее, мощный ураган "Офелия", который сформировался в Атлантике, накануне, 16 октября, уже обрушился на Британию и Ирландию. Позже стало известно, что он слабо заденет Петербург и придет из Англии в полностью измененном виде.