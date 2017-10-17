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Картина дня: ураган "Офелия", приложение для транспорта и петербургское "Сколково"

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© Фото: Econet

Темы дня

Накроет ли Петербург мощный ураган, сколько будет стоить разработка мобильного приложения для общественного транспорта Северной столицы, где будет находиться петербургский аналог "Сколково".

Во вторник, 17 октября, самой популярной новостью в петербургских СМИ, по версии "Монитора",  стало известие о надвигающемся на город урагане "Офелия". Первыми об этом написали "Невские новости" (11:15), "Аргументы и факты" (11:50) и Деловой Петербург (12:00)

Мощный ураган, который сформировался в Атлантике, накануне, 16 октября, уже обрушился на Британию и Ирландию. Позже стало известно, что "Офелия" слабо заденет Петербург и придет из Англии в полностью измененном виде.

Вторая по популярности тема дня - новое мобильное приложение для общественного транспорта обойдется Петербургу в 21,4 млн рублей.  Установка приложения будет бесплатной, однако, согласно техзаданию, сделают его лишь к 2019 году. Приложение будет совместимо с iOS версии 9.0 и выше, а также Аndroid версии 4.4 и выше.

В приложении можно будет проложить свой маршрут, узнать, где находятся остановки и транспорт, а также узнать новости и обратиться со своими предложениями и жалобами к "Организатору перевозок". Более того, несколько раз в месяц можно будет получить детализацию транзакций по своему "Подорожнику".

Еще одна популярная тема дня -  Медведев объявил о строительстве аналога "Сколково" в Петербурге. "Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства", – заявил он.

На юге города появится крупнейший научно-образовательный и инновационно-производственный кластер, говорится в сообщении девелоперской компании УК "Старт девелопмент", которая станет участником проекта. Согласно распоряжению Медведева, будет создано АО "ИТМО Хайпарк", которое станет оператором проекта. 100% в компании будет владеть РФ. Предполагается, что в создание  комплекса вложат около 41 млрд рублей.

Самыми оперативными из петербургских СМИ стали "Деловой Петербург", "Пятый канал" и "Аргументы и факты".

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