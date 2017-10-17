Картина дня: ураган "Офелия", приложение для транспорта и петербургское "Сколково"

Во вторник, 17 октября, самой популярной новостью в петербургских СМИ, по версии "Монитора", стало известие о надвигающемся на город урагане "Офелия". Первыми об этом написали "Невские новости" (11:15), "Аргументы и факты" (11:50) и Деловой Петербург (12:00)

Мощный ураган, который сформировался в Атлантике, накануне, 16 октября, уже обрушился на Британию и Ирландию. Позже стало известно, что "Офелия" слабо заденет Петербург и придет из Англии в полностью измененном виде.

Вторая по популярности тема дня - новое мобильное приложение для общественного транспорта обойдется Петербургу в 21,4 млн рублей. Установка приложения будет бесплатной, однако, согласно техзаданию, сделают его лишь к 2019 году. Приложение будет совместимо с iOS версии 9.0 и выше, а также Аndroid версии 4.4 и выше.

В приложении можно будет проложить свой маршрут, узнать, где находятся остановки и транспорт, а также узнать новости и обратиться со своими предложениями и жалобами к "Организатору перевозок". Более того, несколько раз в месяц можно будет получить детализацию транзакций по своему "Подорожнику".

Еще одна популярная тема дня - Медведев объявил о строительстве аналога "Сколково" в Петербурге. "Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства", – заявил он.

На юге города появится крупнейший научно-образовательный и инновационно-производственный кластер, говорится в сообщении девелоперской компании УК "Старт девелопмент", которая станет участником проекта. Согласно распоряжению Медведева, будет создано АО "ИТМО Хайпарк", которое станет оператором проекта. 100% в компании будет владеть РФ. Предполагается, что в создание комплекса вложат около 41 млрд рублей.

Самыми оперативными из петербургских СМИ стали "Деловой Петербург", "Пятый канал" и "Аргументы и факты".