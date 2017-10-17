На строительство филиала Эрмитажа в Екатеринбурге потратят более 250 млн рублей

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский заявил, что на строительство проекта «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге выделят более 200 млн рублей, передает департамент информационной политики Свердловской области.

Такое заявление Мединский сделал после встречи с губернатором области Евгением Куйвашевым и посещения Екатеринбургского музея изобразительных искусств на улице Вайнера, где и будет находиться филиал Эрмитажа.

Из федерального бюджета на создание филиала Эрмитажа потратят 170 млн рублей, еще 85 млн добавят из бюджета столицы Урала. Окончательное соглашение может быть подписано на Культурном форуме, который состоится в Петербурге в середине ноября.