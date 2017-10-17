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Семьи жертв авиакатастрофы над Синаем потребуют компенсации через суд

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© Фото: hvylya.net

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Самолет из Египта в Петербург взорвался в воздухе два года назад.

Потерпевшие по делу о крушении рейса А321 "Когалымавиа" над Синайской пустыней в Египте подают коллективный иск к компаниям "Ингосстрах", "Альянс", туроператору Brisco и авиакомпании "Когалымавиа". Об этом во вторник, 17 октября, сообщает  Интерфакс со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерена.

"Иск от 149 потерпевших будет в ближайшие дни подан в Замоскворецкий суд Москвы. Это первый коллективный иск в России к страховой компании", — заявил он.

По его словам,  сумма иска уже известна, однако пока не оглашается. Кучерена также рассказал, что страховые компании предлагали пострадавшим "мизерные" выплаты, на которые многие из них согласились.

Представитель родственников погибших рассказал, что наследникам первого порядка предлагали около 2 млн рублей, второго — 600 тыс. рублей. После получения денег пострадавшие подписывали отказ от претензий. Адвокат уточнил, что даже заключившим договоры потерпевшим будет оказана помощь в расторжении и истребовании достойных выплат.

Самолет рейса А321 из Шарм-эль-Шейха в Петербург взорвался над Синайской пустыней в Египте два года назад, 31 октября. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Позже было установлено, что на борту находилась бомба, произошедшее квалифицировали как теракт.

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