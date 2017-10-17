Стала известна деловая программа II ежегодного Инвестиционного форума в Петербурге

Утверждена деловая программа II ежегодного Инвестиционного форума Петербурга, который состоится 26-27 октября на Новой сцене Александринского театра. Главная тема форума – «Глобальный город и его роль в мировой экономике. Инвестиции в технологии, талант и креатив».

В рамках пленарного заседания Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратится к представителям бизнеса с инвестиционным посланием. Глава города расскажет о приоритетных направлениях инвестиционного развития Петербурга на ближайшие годы и обозначит дальнейшие шаги по улучшению предпринимательского климата и привлечению капиталовложений в различные сферы экономики города.

Программа форума будет включать 15 крупных мероприятий, среди которых панельные дискуссии, конференции и презентации инвестпроектов. Первый день мероприятия будет посвящен обсуждению важных вопросов, касающихся развития ключевых отраслей экономики Петербурга, второй – развитию культурных проектов, креативной экономики и индустрий.

«Инвестиционный форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью в Санкт-Петербурге. В этом году в режиме открытого диалога мы поднимем актуальные темы, которые впоследствии окажут существенное влияние на ключевые аспекты стратегии экономического развития Санкт-Петербурга», – подчеркнула председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк.

В ходе дискуссий участники и эксперты форума затронут широкий круг вопросов, оказывающих влияние на бизнес-климат Петербурга, формирование устойчивой экономической платформы не только в общенациональном масштабе, но и на мировом уровне. Среди ключевых тем дискуссий: стимулы к локализации и развитию промышленного производства в регионе, инфраструктурное строительство и развитие государственно-частного партнерства, экспортно-инновационные возможности фармпромышленности города, потенциал роста транспортно-логистической отрасли, спортивный бизнес и экономика спорта, инвестиции в здравоохранение, потенциал легкой промышленности в развитии креативной экономики и другие темы.

Ожидается, что в Инвестиционном форуме примут участие около 800 человек, среди которых Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, представители федеральных и региональных органов власти, члены правительства Петербурга, руководители крупнейших российских и международных компаний, финансовых институтов и общественных организаций, а также эксперты инвестиционной отрасли.

Организатор мероприятия – комитет по инвестициям Петербурга.