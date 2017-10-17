В Петербурге с 19 октября перекроют сразу несколько улиц

С четверга, 19 октября, в Петербурге вводятся новые ограничения движения транспорта, сообщают в ГАТИ и КРТИ.

С 22:00 19 октября до 5:00 20 октября закрывается движение транспорта по Бассейной улице от Кубинской улицы до Новоизмайловского проспекта, а также движение по проспекту Юрия Гагарина в створе Московского шоссе.

С 19 октября по 22 октября и с 28 октября по 29 октября будет ограничено движение транспорта по Богатырскому проспекту у Гаккелевской улицы. До 23 октября будет также ограничено движение транспорта по четной стороне площади Ленина от Арсенальной улицы до улицы Комсомола.