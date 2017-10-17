Медведев объявил о строительстве аналога "Сколково" в Петербурге

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве в Пушкинском районе Петербурга кампуса Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. Об этом он сообщил во вторник, 17 октября, на форуме "Открытые инновации" в "Сколково".

"Мы создаем инновационный комплекс на территории Пушкинского района Петербурга. Я подписал соответствующее распоряжение правительства", – приводят его слова "Ведомости".

На юге города появится крупнейший научно-образовательный и инновационно-производственный кластер, говорится в сообщении девелоперской компании УК "Старт девелопмент", которая станет участником проекта. Согласно распоряжению Медведева, будет создано АО "ИТМО Хайпарк", которое станет оператором проекта. 100% в компании будет владеть РФ. Предполагается, что в создание комплекса вложат около 41 млрд рублей.

"Сколково" — инновационный центр, основанный в 2010 году. Его деятельность сосредоточена на "приоритетных отраслях экономики РФ", а именно телекоммуникации и космос, медицинские технологии, энергоэффективность, информационные, а также ядерные технологии. В настоящий момент резидентами московского "Сколково" являются более 170 предприятий Северной столицы.