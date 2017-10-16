Дольщики «Черничной Поляны» вышли на пикеты

В понедельник, 16 октября, дольщики ЖК «Черничная поляна», долгостроя во Всеволожском районе Ленобласти, провели серию одиночных пикетов с требованием возбудить уголовное дело против застройщика IMD Group.

Серию пикетов могут продлить до конца недели. Дольщики вышли к зданию главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу, передает 47news.

Дольщики пытаются убедить правоохранителей пересмотреть решение об отказе возбуждать дело против председателей ЖСК «Черничная поляна», а также руководителей и учредителей IMD Group. Как сообщают участники акции, сейчас со строительных площадок ЖК «Черничная поляна» ушли все охранники, а также закрылся офис компании.

Проблемы у застройщика «Черничных полян» начались три года назад. К настоящему моменту обе очереди жилищного комплекса не сданы.