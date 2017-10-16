Мосгорсуд оставил под арестом 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро

В понедельник, 16 октября, Мосгорсуд признал законным арест 11 фигурантов дела о теракте в петербургской подземке, сообщает РИА "Новости".

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Суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов обвиняемых, которые просили об изменении меры пресечения. Обвиняемыми по делу являются 11 человек — Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов и Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов. По версии СК, Азимов является одним из организаторов теракта в метро.

Взрыв в петербургском метро произошел 3 апреля на перегоне "Сенная площадь" – "Технологический институт". В результате взрыва, признанного терактом, пострадало почти 100 человек, из них 16 человек, включая предполагаемого смертника, погибли.