В Петербурге испытали аэролифт (ФОТО)

В минувшую субботу, 14 октября, на Пироговской набережной в Северной столицы прошли испытания первого в городе аэролифта. Воздушный шар, закрепленный на земле, позволит увидеть город с высоты более 100 метров.

Председатель cекции истории авиации и космонавтики Петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН Виталий Лебедев рассказал, что аэролифт начнет работать с ноября.

Фото: Facebook.com/vitaly.lebedev.73

Он уточнил, что такой лифт будет двигаться с помощью тросов. При этом Лебедев уточнил, что это не первый аэрофлифт в России, как об этом сообщили некоторые СМИ.

"Что касается пионерской роли нашего аэролифта, то конечно мы не первые. Первый аэролифт был в Москве на ВДНХ, периодически работает в режиме аэролифта тепловой аэростат в Сочи. У нас же гелиевый аэростат! Это принципиальная конструктивная и технологическая разница. И на данный момент мы такой единственный действующий аэролифт в России, причём отечественной разработки", - написал он на своей странице в Facebook.

Сейчас аналогичные аэролифты работают в Лондоне, Амстердаме, Таллине и Риге.