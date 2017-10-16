Во второй половине дня 16 октября в Петербурге усилится ветер

В понедельник, 16 октября, после 13-14 часов в Петербурге ожидается усиление ветра, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По прогнозу синоптиков, усиление юго-западного, западного ветра достигнет 12-16 м/с.

Ранее ГУ МЧС России по Петербургу сообщал, что температура воздуха 16 октября поднимется до +11 градусов. Атмосферное давление днем будет понижаться.

Жителям и гостям Петербурга советуют поставить машину в гараж, а при отсутствии — припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует избегать рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей