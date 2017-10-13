Петербуржцев ожидают прохладные выходные

В субботу днем, 14 октября, в Северной столице температура воздуха будет варьироваться от +6 до +8 градусов. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС России по Петербургу.

Ветер ночью будет северный, северо-западный 5-10 м/с, днем переменных направлений 2-5 м/с. Атмосферное давление ночью будет повышаться, днем существенно не изменится. Будет преимущественно без осадков.

Дожди ожидаются в воскресенье, 16 октября. При этом температура воздуха будет также невысокой: от +5 до +8 градусов, сообщает Gismeteo.