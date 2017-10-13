В трамваях Петербурга начали тестировать «бесшовный» Wi-Fi

В пятницу, 13 октября, Горэлектротранс Петербурга начал тестировать бесплатный «бесшовный» Wi-Fi в городских трамваях.

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Эта система не будет требовать повторно проходить авторизацию в сети, если пользователь уже делал это в троллейбусе или метро. Тестирование продлится до конца этого года. Участвующие в нем трамваи отмечены логотипом «MT_free».

Ранее сообщалось, что «Горэлектротранс» Петербурга в 2018 году оснастит 400 троллейбусов и трамваев Петербурга бесплатным беспроводным интернетом.