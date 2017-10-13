Матчи на "Зенит-арене" ограничат движение транспорта

В Петербурге 15, 19 и 29 октября будет вводиться ограничение движения транспорта в связи с проведением матчей ФК "Зенита" на стадионе Крестовского острова.

С 15:00 до 23:59 в эти дни движение будет огранчиено на Морском проспекте от Петроградской улицы до улицы Рюхина, на улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, а также на Южной дороге, Северной дороге и на Крестовском проспекте от улицы Рюхина до Южной дороги.

С 15:00 до 23:59 будет запрещен въезд на Морской проспект от Петроградской улицы до улицы Рюхина, и на Яхтенную улицу в направлении от улицы Савушкина к Приморскому проспекту.

С 00:00 до 23:59 будет запрещена останвка транспорта на Северной дороге, Южной дороге, улице Савиной, Морском проспекте от Петроградской улицы до Гребной улицы, а также на Гребной улице, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта. Также нельзя будет остановиться на Крестовском проспекте от Петроградской улицы до Южной дороги на Приморском проспекте от Беговой улицы до Яхтенной улицы, на Яхтенной улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина, на Беговой улице от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

С 22:00 до 23:59 вводятся ограничения на участках Приморского проспекта от Яхтенной улицы до Беговой улицы и Яхтенной улицы от Приморского проспекта до улицы Савушкина.

В субботу, 15 октября, в 19:00 "Зенит" сыграет с тульским "Арсеналом".