У участницы митинга 7 октября подтвердили перелом бедра, который она получила во время задержания

Жительница Петербурга, которая упала во время задержания на митинге 7 октября, получила перелом бедра, сообщает правозащитник Динар Идрисов.

Сейчас девушка ожидает операцию.

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Инцидент случился на Литейном проспекте во время несогласованного митинга сторонников Алексея Навального. Во время задержания девушка упала, ей вызвали "скорую". Стоявший рядом молодой человек рассказал, что ее схватили полицейские и уронили на асфальт. Встать она не смогла, ее потащили, но, поняв, что она серьезно пострадала, бросили девушку и убежали. Парень рассказывал, что у нее сильные боли в районе бедра - грузили ее в скорую с трудом.

По оценке корреспондента "Санкт-Петербург.ру", в несогласованном митинге приняли участия три тысячи человек, которые собрались на Марсовом поле, а затем проследовали до площади Восстания. Полиция задержала 68 участников – от столкновения с представителями правопорядка несколько человек получили травмы.