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"Синема парк" и "Формула кино" вернули "Матильду" в прокат

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© Фото: Mladen Antonov / AFP / Scanpix / LETA

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Крупнейшая сеть кинотеатров сделали это после "активной работы" полиции.

В пятницу, 13 октября, объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" объявила о том, что покажет фильм "Матильда", так как проблемы с обеспечением безопасности были решены. Об этом было сказано за неделю до начала широкого проката картины.

"Активная работа правоохранительных органов и предпринятые ими меры по разрешению напряженной ситуации вокруг фильма Алексея Учителя „Матильда“ позволили руководству объединенной сети „Синема парк“ и „Формула кино“ принять решение о возвращении кинокартины в репертуар своих кинотеатров", — сообщили в пресс-службе сети.

Месяц назад, 12  октября, сеть кинотеатров отказалась показывать фильм "Матильда" по соображениям безопасности.

В объединенную сеть "Синема парк" и "Формула кино" входят 75 кинотеатров в 28 городах РФ с долей рынка в 13,7%. В Петербурге расположены двенадцать кинотеатров сети "Формула кино" и три кинотеатра "Синема парк".

Большой интерес к картине подогрет чередой скандалов, связанных с действиями депутата ГД Натальи Поклонской и различных активистов, выступающих против показа фильма. Противостояние между Алексеем Учителем и Натальей Поклонской идет уже несколько месяцев. Например, на прошлой неделе Поклонская рассказала, что у нее есть документы о "сомнительных схемахфинансирования кино. По ее мнению, они могут иметь "признаки коррупционных нарушений".

Учитель, в свою очередь, обвинил Поклонскую в поддержке террористов. По его словам, она обеспечивает прикрытие террористической организации. Заявление режиссера связано с инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог. Мужчина пытался сжечь кинотеатр из-за фильма "Матильда".

Кроме того, в ночь на 31 августа дом номер 12 по набережной Крюкова канала забросали "коктейлями Молотова". Здесь находится студия Алексея Учителя. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В итоге Алексей Учитель попросил главу ФСБ Александра Бортникова о защите.

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