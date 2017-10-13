В Петербурге появилось граффити в память о Константине Сарсании

Граффити в память о спортивном директоре ФК «Зенит» с его портретом и надписью «Спасибо за все!» появилась в Петербурге, сообщается на странице футбольного клуба в Twitter.

Директор ФК «Зенит» Константин Сарсания скончался в минувшую субботу, 7 октября, в возрасте 49 лет из-за внезапно оторвавшегося тромба. Гражданская панихида прошла 10 октября.

С 2008 года Сарсания стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. После этого он работал с другими клубами, а в «Зенит» вернулся в нынешнем году.