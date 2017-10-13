Петербуржцев ожидают две волны эпидемии гриппа

Этой зимой жителей Северной столицы ожидают две волны эпидемии гриппа, заявил старший научный сотрудник НИИ гриппа Игорь Никоноров.

По его словам, в настоящий момент регистрируется низкая межсезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ. Ожидается, что в этом эпидсезоне будет три вируса гриппа.

«Скорее всего, будет две волны: одна связана с подъемом заболеваемости с вирусом гриппа А, вторая — с вирусом группы В. В прошлом году первая волна пришлась на декабрь, вторая — на январь-февраль», — передает слова научного сотрудника НИИ гриппа Regnum.

Никоноров уточнил, что в сезоне 2017-2018 годов Петербург и Ленобласть может ожидать эпидемия гриппа средней интенсивности.

При этом в Роспотребнадзоре заявляют, что сезонный подъем заболеваемости гриппом в Петербурге начался в середине сентября.