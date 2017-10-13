Над Петербургом 13 октября вновь будет лить дождь

В пятницу, 13 октября, в Северной столице будет облачная погода. Об этом говорится в ежедневном прогнозе погоды ГУ МЧС России по Петербургу.

Днем временами будет лить небольшой дождь. Ветер днем ожидается северо-восточный, северный 6-11 м/с.

Температура воздуха днем будет варьироваться от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление днем мало меняться.