В октябре коммунальные платежи петербуржцев вырастут на 7%

В октябре этого года коммунальный платеж в Петербурге увеличится в среднем на 7% из-за платы за отопление, сообщил заместитель председателя Жилищного комитета Василий Осипов.

Если в сентябре средняя сумма в квитанции составляла 2311 рублей, то в октябре она вырастет до 2477 рублей. По словам Осипова, в минувшем году все было точно также.

Как рассказал гендиректор ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" Михаил Корякин, в этих расчетах берутся те дома, где не установлены приборы учета. Жильцы таких домов уже в октябре получат квитанцию с большей суммой, сообщает "Петербургский дневник",

Для стандартной однокомнатной квартиры площадью 30 квадратов сумма в квитанции вырастет на 1,2 тыс. рублей, для "двушки" в 50 квадратов - на 1,7 тыс. рублей, а для "трешки" площадью 70 квадратных метров - на 2,4 тыс. рублей.