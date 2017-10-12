Директор международного центра СПБГАУ осужден за взятки и мошенничество

В четверг, 12 октября, Пушкинский районный суд Северной столицы приговорил директора международного центра Аграрного университета (СПбГАУ) Дмитрия Кравцова к трем годам исправительной колонии общего режима за получение взятки и мошенничество.

Кравцов получил взятку в размере 30 тыс. рублей за оформление ходатайства на приглашение на обучение в университет от гражданина Туркмении, зная, что этот документ оформляется бесплатно. Кроме того, он взял у двух студентов вуза 15 тыс. и 20 тыс. рублей, чтобы погасить их долги за обучение, притом, что таких полномочий у него не было.

Свою вину директор международного центра СПбГАУ признал и раскаялся. Он был взят под стражу из зала суда.