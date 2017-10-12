На лидера "Христианского государства" завели дело за оскорбления мусульман

На лидера организации "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина завели уголовное дело по статье об экстремизме, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Сообщается, что Калинина якобы подозревают в создании видеороликов с оскорблениями в адрес мусульман.

Лидер "Христианского государства" и трое его соратников уже арестованы по уголовным делам. Членов движения, в том числе брата Калинина, обвиняют в поджоге машин у офиса адвоката, который представляет интересы режиссера Алексея Учителя. При обыске в квартирах активистов обнаружили емкости с горючей смесью и листовки "За "Матильду" гореть", которые ранее нашли у сожженных в Москве машин.

Известно, что Калинин уже имеет судимость за убийство и разбой, которые совершил в Норильске в июле 2002 года. Позже, в январе 2003 года он был осужден на два года условно за подделку документов. В мае 2003 года краевой суд приговорил Калинина к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

В фильме "Матильда", против которого ополчились Калинин и другие "активисты" рассказывается об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера кино пройдет в Мариинском театре 6 октября 2017 года, она приурочена к 100-летию Октябрьской революции. В прокат кино выйдет 25 октября. Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась показывать фильм "Матильда" из-за угроз от организации «Христианское государство - Святая Русь».