Вход в дворцовые парки Петербурга станет бесплатным

Петербургские дворцовые парки отменяют плату за вход: с середины октября бесплатными станут "Петергоф" и Екатерининский парк.

В "Петергофе" фонтанные комплексы отработают последний день в субботу, 14 октября, а после отправятся на зимние каникулы. В этот прощальный день вход в парк будет еще платным – деньги за вход перестанут брать уже со следующего дня.

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Попасть бесплатно в Екатерининский парк можно будет с 21 октября. "Мы по традиции завершаем высокий туристический сезон с наступлением устойчивых низких температур. Также в наших парках закрываются многие летние павильоны" — приводит слова сотрудников парка "Городовой".

В парк "Павловск" придется платить за вход 100 рублей и в холодное время года.