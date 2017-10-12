С ноября в электричках можно будет расплачиваться «Подорожником»

Внедрение оплаты проезда в электричках с помощью карты «Подорожник» проходит на объектах Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Ожидается, что воспользоваться сервисом петербуржцы смогут с начала ноября этого года.

Сейчас происходит процесс внедрения и тестирования системы оплаты на вокзалах и пригородных станциях. Завершить его СЗППК обещает к ноябрю и, вероятно, уже с начала месяца пассажиры смогут проходить через турникеты, прикладывая к ним «Подорожник», сообщают в компании.

При помощи этого носителя горожане будут иметь возможность оплачивать проезд во всем наземном транспорте Петербурга, метро и пригородных электричках. Как именно будет устроена система и будет ли проезд по «Подорожнику» стоить дешевле, как это происходит в случае со всем другим транспортом, кроме маршруток, в настоящий момент не сообщается.