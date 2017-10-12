С бывшего подрядчика Интендантских складов взыскали 7 млн

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Северо-Западной дирекции Минкульта к подрядной организации «Ремстройфасад» на общую сумму порядка 7 млн рублей.

Компания занималась реставрацией Интендантских складов на улице Глинки. Суд принял доводы дирекции о нарушении сроков, технологии производства, а также содержания стройплощадки в ненадлежащем состоянии.

Реконструкция Интендантских складов началась в 2015 году. Конкурс выиграла компания «Ремстройфасад», но в апреле этого года контракт был расторгнут. В августе был найден новый подрядчик — компания «Капитал Стройиндустрия». Был заключен контракт на 262,3 млн рублей.

После окончания реставрации в здании Интендантских складов разместится Российское военно-историческое общество, Петербургская консерватория и Северо-Западная дирекция.

В здании Главного Кригс-Комиссариата (Интендантские склады), расположенного на улице Глинки, 2, в начале прошлого столетия находилась Военно-интендантская академия. С 1940 года в нем располагалось Военно-ветеринарное училище.