На западе КАД с 16 октября перекроют две полосы

С понедельника, 16 октября, на участке КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют первую и вторую полосы движения, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения будут действовать по 18 октября. На участке будет проводиться ремонт дороги.