Тучков мост откроют до конца ноября

В Петербурге Тучков мост откроют для движения в ноябре этого года, хотя, согласно действующему контракту, это должно было произойти лишь в 2018 году, сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Мост полноценно заработает уже в следующем месяце, но официальной даты открытия пока не называют. Сейчас на мосту осуществляется автомобильное движение с Васильевского острова на Петроградку.

Ремонт Тучкова моста начался летом прошлого года. Генеральным подрядчиком строительства стала компания «Пилон». Стоимость контракта - 2,4 млрд рублей.

Закончить реконструкцию изначально планировалось только в конце весны 2018 года.