Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест

В четверг, 12 октября, Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест троих сотрудников Роскомнадзора (РКН), которых подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом передает РБК со ссылкой на пресс-секретаря суда Станислава Ежова.

Следственный комитет просил взять двоих обвиняемых — начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и помощника главы ведомства, выполняющего функции его пресс-секретаря Вадима Ампелонского — под стражу, однако суд в этом ходатайстве отказал.

Накануне, 11 октября стало известно, что Ампелонский и его коллеги стали фигурантами уголовного дела. Оно может быть связано с обнаружением в ведомстве так называемых сотрудников-"подснежников".

"Оформлены они, например, в одном подразделении, а по факту работают в другом или вообще не работают. Поэтому в деле фигурирует Весельчаков — он из управления делами Роскомнадзора и отвечает за кадры", — рассказал истчоник РБК