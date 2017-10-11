Роскомнадзор потребует поисковики навсегда удалить Rutracker

Роскомнадзор планирует потребовать от поисковых систем исключить заблокированные на территории РФ сайты из выдачи поисковых запросов пользователей, приводят Известия слова официального представителя ведомства Вадима Ампелонского.

Он отметил, что такое требование коснется как уже заблокированных сайтов, так и тех, которые будут запрещены на территории РФ в будущем.

Требования об исключении из поисковой выдачи будут направляться поисковым системам каждый раз после блокировки очередного сайта, уточнил представитель Роскомнадзора.

В настоящий момент в России свыше 70% пользователей сети приходят на заблокированные сайты через поисковые системы. Так, запрещенный в России за пиратство сайт Rutracker.org все еще остается в поисковой выдаче. Исключил этот ресурс только Mail.Ru

Как сообщалось ранее, в следующем году в России могут заблокировать соцсеть Facebook. Это может произойти в связи с законом о персональных данных, согласно которому хранить личные данные жителей РФ можно лишь на территории России.