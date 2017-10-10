Двух петербургских активистов оштрафовали на 250 тыс. рублей за участие в митинге 7 октября

Во вторник, 10 октября, суд в Петербурге назначил по 250 тыс. рублей штрафа и 12 суток административного ареста двум активистам, участвующих в несогласованном митинге сторонников оппозиционера Алексея Навального 7 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Сообщается, что активисты были задержаны уже после массового митинга на Дворцовой площади. Всего в районные суды Петербурга поступило 40 материалов в отношении 20 лиц.

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По оценке корреспондента "Санкт-Петербург.ру", в несогласованном митинге приняли участия три тысячи человек, которые собрались на Марсовом поле, а затем проследовали до площади Восстания. Полиция задержала 68 участников – от столкновения с представителями правопорядка несколько человек получили травмы.